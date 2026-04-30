Мирра Андреева рассказала, о чём думала, когда упустила преимущество в матче с Баптист

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, какие эмоции испытывала от того, что потеряла преимущество при счёте 4:2 во втором сете и проигрывала 0:4 на тай-брейке в матче с 32-й ракеткой мира американкой Хейли Баптист в полуфинале грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Внутри чувствуется много досады, в какой-то момент грусти, но в то же время знаешь, что нельзя просто взять и начать грустить, думать: «Блин, как так? Я упустила все свои шансы». И просто начать паниковать. Потом, когда стало 5:5, она начала подавать, просто чувствую, что как будто вроде хочу бежать, но знаешь, как в мультиках: ты бежишь на одном месте и не можешь с этого места сдвинуться. Чувствовала что-то такое сегодня.

Но рада, что в целом потом смогла сдвинуться с места и действительно и бежать, и бить по мячу, поэтому очень рада, что получилось закрыть матч в двух сетах», — сказала Андреева-младшая в эфире «Больше!».