Мирра Андреева рассказала, о чём думала, когда упустила преимущество в матче с Баптист

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, какие эмоции испытывала от того, что потеряла преимущество при счёте 4:2 во втором сете и проигрывала 0:4 на тай-брейке в матче с 32-й ракеткой мира американкой Хейли Баптист в полуфинале грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).
«Внутри чувствуется много досады, в какой-то момент грусти, но в то же время знаешь, что нельзя просто взять и начать грустить, думать: «Блин, как так? Я упустила все свои шансы». И просто начать паниковать. Потом, когда стало 5:5, она начала подавать, просто чувствую, что как будто вроде хочу бежать, но знаешь, как в мультиках: ты бежишь на одном месте и не можешь с этого места сдвинуться. Чувствовала что-то такое сегодня.
Но рада, что в целом потом смогла сдвинуться с места и действительно и бежать, и бить по мячу, поэтому очень рада, что получилось закрыть матч в двух сетах», — сказала Андреева-младшая в эфире «Больше!».
- 30 апреля 2026
-
22:08
-
21:58
-
21:52
-
21:31
-
20:52
-
20:33
-
20:24
-
20:23
-
19:55
-
19:40
-
19:34
-
19:25
-
19:19
-
19:14
-
19:08
-
18:49
-
18:38
-
18:03
-
17:50
-
17:24
-
16:54
-
16:32
-
16:03
-
15:47
-
15:41
-
15:28
-
15:13
-
15:00
-
14:59
-
14:32
-
14:30
-
14:00
-
14:00
-
13:54
-
13:32