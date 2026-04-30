Хейли Баптист назвала своё любимое покрытие в туре WTA

32-я ракетка мира американская теннисистка Хейли Баптист, проигравшая россиянке Мирре Андреевой в полуфинале «тысячника» в Мадриде, заявила, что грунтовое покрытие является для неё любимым.
«Грунт – моё любимое покрытие. Когда росла, много на нём играла, что, может, и не так очевидно. Я не особо часто участвовала в соревнованиях, но много тренировалась в Junior Tennis Champions Center (теннисный тренировочный центр в штате Марилэнд. — Прим. «Чемпионата»). У нас было два грунтовых корта и множество площадок с зелёным грунтовым покрытием (зелёный грунт делается из иного материала и отличается от красного физическими свойствами. — Прим. «Чемпионата»), поэтому мы достаточно играли на нём. По-настоящему наслаждаюсь туром на грунте и уверена, что перенесу такую позитивную динамику на следующие турниры. Надеюсь, получится», — приводит слова Баптист Punto de Break.
-
22:08
-
21:58
-
21:52
-
21:31
-
20:52
-
20:33
-
20:24
-
20:23
-
19:55
-
19:40
-
19:34
-
19:25
-
19:19
-
19:14
-
19:08
-
18:49
-
18:38
-
18:03
-
17:50
-
17:24
-
16:54
-
16:32
-
16:03
-
15:47
-
15:41
-
15:28
-
15:13
-
15:00
-
14:59
-
14:32
-
14:30
-
14:00
-
14:00
-
13:54
-
13:32