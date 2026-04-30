Хейли Баптист назвала своё любимое покрытие в туре WTA

32-я ракетка мира американская теннисистка Хейли Баптист, проигравшая россиянке Мирре Андреевой в полуфинале «тысячника» в Мадриде, заявила, что грунтовое покрытие является для неё любимым.

«Грунт – моё любимое покрытие. Когда росла, много на нём играла, что, может, и не так очевидно. Я не особо часто участвовала в соревнованиях, но много тренировалась в Junior Tennis Champions Center (теннисный тренировочный центр в штате Марилэнд. — Прим. «Чемпионата»). У нас было два грунтовых корта и множество площадок с зелёным грунтовым покрытием (зелёный грунт делается из иного материала и отличается от красного физическими свойствами. — Прим. «Чемпионата»), поэтому мы достаточно играли на нём. По-настоящему наслаждаюсь туром на грунте и уверена, что перенесу такую позитивную динамику на следующие турниры. Надеюсь, получится», — приводит слова Баптист Punto de Break.