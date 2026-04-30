«Столько адреналина сегодня получила». Мирра Андреева — о тай-брейке в матче с Баптист

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о тай-брейке в победном матче с 32-й ракеткой мира американкой Хейли Баптист в полуфинале грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). На тай-брейке Мирра отыгрывалась с 0:4. Россиянка выиграла его со счётом 10:8.

Мадрид (ж). 1/2 финала
30 апреля 2026, четверг. 17:05 МСК
Окончен
0 : 2
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«На самом деле, почти каждый розыгрыш, не считая первых четырёх, когда и она позабивала, и я наошибалась… Блин, у меня в них такой драйв был, такой адреналин! Потом, когда получилось с 4:6 вот эту свечу кинуть, её обвести, я подумала: «Блин, нифига себе, круто!» Одновременно знаю, что нужно также и внимание держать, особо не радоваться, не расслабляться, потому что у неё ещё один сетбол, она ещё подаёт. Но я такая думаю: «Ну, блин, сейчас-то крутой розыгрыш всё-таки был». И поэтому этот тай-брейк получился очень-очень нервный, но столько адреналина сегодня получила.

Сразу после матча пересмотрела тай-брейк, оказывается, даже забыла, что при счёте 7:7 или 6:6 я ещё слева по линии тоже сыграла. Пересматривала, думала: что я вообще делаю? О чём я думала, что такое решение приняла? Да, тай-брейк получился крутой, очень много чувств и драйва было», — сказала Андреева-младшая в эфире «Больше!».

