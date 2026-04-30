Рууд оценил игру Блокса, из-за поражения от которого не смог защитить титул в Мадриде

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд, проигравший в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде бельгийцу Александру Блоксу, занимающему в мировом рейтинге 69-е место, высоко оценил мастерство молодого соперника.
«Старался проанализировать его игру — не в прямом эфире, а смотря повторы и хайлайты его матчей. Мы сделали всё возможное, чтобы подготовиться, но на корте, в конце концов, приходится выполнять свои удары. У меня что-то сегодня было не так с ударом справа — я несколько раз промахнулся, пытаясь выбить выигрышные мячи. Это придало ему уверенности с самого начала.
Я удивился, потому что особо не увидел в его игре слабых сторон. Нужно отдать ему должное — у него хорошая подача, он стабилен и мощно играет с задней линии. Для меня было удивительно, что такой высокий теннисист располагается на корте довольно далеко. Для такого игрока это нетипично. Но у него оно сработало на этой неделе. Он очень быстро поднялся в рейтинге — вероятно, скоро окажется в топ-50, а то и выше», — цитирует Рууда Punto de Break.
- 30 апреля 2026
