Рууд оценил игру Блокса, из-за поражения от которого не смог защитить титул в Мадриде

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд, проигравший в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде бельгийцу Александру Блоксу, занимающему в мировом рейтинге 69-е место, высоко оценил мастерство молодого соперника.

Мадрид (м). 1/4 финала
30 апреля 2026, четверг. 14:10 МСК
Окончен
0 : 2
«Старался проанализировать его игру — не в прямом эфире, а смотря повторы и хайлайты его матчей. Мы сделали всё возможное, чтобы подготовиться, но на корте, в конце концов, приходится выполнять свои удары. У меня что-то сегодня было не так с ударом справа — я несколько раз промахнулся, пытаясь выбить выигрышные мячи. Это придало ему уверенности с самого начала.

Я удивился, потому что особо не увидел в его игре слабых сторон. Нужно отдать ему должное — у него хорошая подача, он стабилен и мощно играет с задней линии. Для меня было удивительно, что такой высокий теннисист располагается на корте довольно далеко. Для такого игрока это нетипично. Но у него оно сработало на этой неделе. Он очень быстро поднялся в рейтинге — вероятно, скоро окажется в топ-50, а то и выше», — цитирует Рууда Punto de Break.

Сетка «Мастерса» в Мадриде
Материалы по теме
Каспер Рууд проиграл 69-й ракетке мира в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде
