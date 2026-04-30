«5 см как минимум аут был». Мирра Андреева — о своём недовольстве Hawk-Eye в Мадриде

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своём недовольстве работой автоматической системы определения аутов (Hawk-Eye Live) по ходу полуфинального матча с американкой Хейли Баптист на грунтовом турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В первом сете при счёте 2:2 (0:15) Андреева посчитала, что Hawk-Eye Live ошибся, а её соперница попала в аут. Однако, следуя регламенту, судья на вышке не стал спускаться и проверять ошибку системы.

«Я прямо посмотрела на отскок и там, ну, 5 см как минимум аут был. Мы разговаривали с командой, они считают, что мяч был быстрый, она [Баптист] нормально так приложилась, может, система просто не успела подумать, не успела зафиксировать. Но если такое случится на тай-брейке при 6:6 или 7:7, будет ещё обиднее, что ты вообще будешь делать.

Как по мне, было бы идеально, конечно, если на грунте судья мог бы спуститься и посмотреть отскок, на мой взгляд, в этом больше смысла. Потому что они могут увидеть отскок и действительно уже своим глазом определить — аут это или всё-таки мяч попал. Но я рада, что это случилось в начале сета, где особо, может, это ничего не поменяло в счёте, но если такое случится на тай-брейке? Судья сказал, что надо просто принять и двигаться дальше. Думаю: ну окей, я, конечно, приму и буду двигаться дальше, но потом пойду и буду разбираться со всеми», — сказала Андреева на YouTube-канале BB Теннис.