Циципас опубликовал пост с упоминанием Синнера и отсылкой на известный фильм

80-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал у себя на странице в соцсети пост, где упомянул лидера мирового тенниса итальянца Янника Синнера с отсылкой на известный роман Лорен Вайсбергер и снятый по нему одноимённый фильм.

«Дьявол носит Prada, а Синнер носит Gucci», — лаконично написал Циципас.

Также, вероятно, в тексте подразумевалась игра слов, так как в в английском языке слово sinner означает «грешник».

Янник Синнер является амбассадором модного дома Gucci с 2022 года. В 2026 году с брендом начала сотрудничество первая ракетка мира у женщин белоруска Арина Соболенко.

Циципас накануне принял участие в «Мастерсе» в Мадриде, где проиграл в 1/8 финала Касперу Рууду — 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 6:7 (3:7). Синнер на этом же турнире уже дошёл до четвертьфинала, где сыграет с Артюром Фисом.

