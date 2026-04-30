Александр Зверев вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, в двух сетах обыграв Коболли
Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Мадрид (м). 1/4 финала
30 апреля 2026, четверг. 21:15 МСК
Флавио Коболли
Александр Зверев
В четвертьфинале Зверев (2) со счётом 6:1, 6:4 обыграл 13-ю ракетку мира из Италии Флавио Коболли (10).
Встреча Зверева с Коболли продлилась 1 час и 32 минуты. В её рамках Александр 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Коболли один эйс, четыре двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.
За выход в финал соревнований в Мадриде Зверев сразится с 69-й ракеткой мира из Бельгии 21-летним Александром Блоксом.
