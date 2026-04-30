Мирра Андреева: почувствовала, что у меня статистика падает, когда я реагирую на выигрыши

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как справлялась с эмоциями в напряжённые моменты полуфинального матча с американкой Хейли Баптист на грунтовом турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Я пыталась не реагировать ни на плохие розыгрыши, ни на хорошие, потому что мне казалось, что так мне легче будет сохранить энергию. Наверное, как-то не тратить свои эмоции, потому что в какой-то момент я почувствовала, что если я как-то реагирую на выигрышные ситуации, потом как будто у меня идёт статистика вниз, и я начинаю проигрывать. И также, конечно, лучше не реагировать на те ситуации, когда что-то не получается, и на розыгрыш, который проигрываешь. Поэтому я просто решила не реагировать ни на что. Как получится, так и получится», — сказала Андреева-младшая на YouTube-канале BB Теннис.