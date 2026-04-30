Главная Теннис Новости

Александр Блокс рассказал о значимости для него места в рейтинге АТР

69-я ракетка мира бельгийский теннисист Александр Блокс, обыгравший в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде норвежца Каспера Рууда, поделился, какую роль для него играет положение в мировом рейтинге.

Мадрид (м). 1/4 финала
30 апреля 2026, четверг. 14:10 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Александр Блокс
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс

– Важный матч, большая победа, потрясающие две недели в Мадриде. В понедельник ты будешь в топ-40 рейтинга АТР. Насколько это важно для тебя и как сильно вообще обращаешь внимание на рейтинг?
– Да, это большой шаг вперёд в моей карьере, конечно, рейтинг – это круто. Он имеет значение, потому что даёт возможность играть на крупнейших турнирах в основной сетке, это просто здорово, что это уже возможно в этом году. Конечно, мне нужно показывать хорошие результаты каждую неделю, чтобы сохранить его, но всегда приятно видеть этот результат, это круто, — сказал Блокс в интервью «Больше!».

