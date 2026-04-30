«Мастерс» в Мадриде, 2026 год: результаты матчей 30 апреля

30 апреля на грунтовых кортах в Мадриде (Испания) прошёл очередной игровой день турнира серии «Мастерс». В рамках соревновательного дня состоялись последние матчи четвертьфинального круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Теннис. АТР-1000 в Мадриде (Испания). Четвертьфинальный раунд. Результаты матчей 30 апреля:

Каспер Рууд (Норвегия, 12) — Александр Блокс (Бельгия) — 4:6, 4:6.

Флавио Коболли (Италия, 10) — Александр Зверев (Германия, 2) — 1:6, 4:6.

Призовой фонд турнира в Мадриде составил € 8 235 540. В прошлом году соревнования выиграл норвежец Каспер Рууд, сегодня, 30 апреля, завершивший свой путь в текущем розыгрыше.