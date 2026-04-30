Определились полуфиналисты «Мастерса» в Мадриде

Определились полуфинальные пары грунтового турнира серии «Мастерс», который проходит в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает с ними ознакомиться.

Теннис. АТР-1000 в Мадриде (Испания). Полуфинальные пары:

Янник Синнер (Италия, 1) — Артюр Фис (Франция, 21);

Александр Блокс (Бельгия) — Александр Зверев (Германия, 2).

Призовой фонд турнира в Мадриде составил € 8 235 540. В прошлом году соревнования выиграл 15-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд, сегодня, 30 апреля, завершивший свой путь в текущем розыгрыше на четвертьфинальной стадии.

Отметим, последним из россиян соревнования в Мадриде у мужчин покинул Даниил Медведев (на стадии 1/8 финала).