«Мне приятно». Блокс — о сравнении его с Синнером фанатами
69-я ракетка мира бельгийский теннисист Александр Блокс, обыгравший в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде норвежца Каспера Рууда, отреагировал на сравнение его с Янником Синнером со стороны болельщиков.
Мадрид (м). 1/4 финала
30 апреля 2026, четверг. 14:10 МСК
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Александр Блокс
А. Блокс
– Многие фанаты называют тебя Янником Синнером-младшим. Что думаешь по этому поводу и можешь ли найти что-нибудь похожее?
– Раньше я бы точно сказал, что похож, потому что у меня были длинные волосы. Потом я подстригся, теперь уже на него совершенно не похож. Возможно, есть какое-то сходство, не знаю. Мне приятно слышать, что некоторые люди меня считают похожим и сравнивают с номером один в мировом рейтинге. Это безусловно здорово — сказал Блокс в интервью «Больше!».
