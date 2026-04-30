Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Мне приятно». Блокс — о сравнении его с Синнером фанатами

69-я ракетка мира бельгийский теннисист Александр Блокс, обыгравший в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде норвежца Каспера Рууда, отреагировал на сравнение его с Янником Синнером со стороны болельщиков.

Мадрид (м). 1/4 финала
30 апреля 2026, четверг. 14:10 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
– Многие фанаты называют тебя Янником Синнером-младшим. Что думаешь по этому поводу и можешь ли найти что-нибудь похожее?
– Раньше я бы точно сказал, что похож, потому что у меня были длинные волосы. Потом я подстригся, теперь уже на него совершенно не похож. Возможно, есть какое-то сходство, не знаю. Мне приятно слышать, что некоторые люди меня считают похожим и сравнивают с номером один в мировом рейтинге. Это безусловно здорово — сказал Блокс в интервью «Больше!».

Материалы по теме
Александр Блокс рассказал о значимости для него места в рейтинге АТР
