«Мне приятно». Блокс — о сравнении его с Синнером фанатами

69-я ракетка мира бельгийский теннисист Александр Блокс, обыгравший в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде норвежца Каспера Рууда, отреагировал на сравнение его с Янником Синнером со стороны болельщиков.

– Многие фанаты называют тебя Янником Синнером-младшим. Что думаешь по этому поводу и можешь ли найти что-нибудь похожее?

– Раньше я бы точно сказал, что похож, потому что у меня были длинные волосы. Потом я подстригся, теперь уже на него совершенно не похож. Возможно, есть какое-то сходство, не знаю. Мне приятно слышать, что некоторые люди меня считают похожим и сравнивают с номером один в мировом рейтинге. Это безусловно здорово — сказал Блокс в интервью «Больше!».