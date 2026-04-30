Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас опубликовал фото с братом после его победы в первом круге турнира в Мадриде

Алькарас опубликовал фото с братом после его победы в первом круге турнира в Мадриде
Комментарии

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал у себя на странице в соцсети фотографию, где запечатлён с братом и его тренером Рамоном Абенсой Санчесом после победы Хайме Алькараса в первом круге турнира в Мадриде. Сегодня, 30 апреля, Алькарас-младший дебютировал на турнире U16 в столице Испании, получив уайлд-кард от организаторов.

Фото: Личный архив Карлоса Алькараса

«Горжусь», — написал на фото Алькарас, отметив аккаунты брата и его тренера.

В первом круге 14-летнему Хайме со счётом 6:3, 6:3 удалось обыграть 15-летнего Пола Маса. Встреча продлилась 1 час и 8 минут.

Алькарас, пропустивший текущий турнир серии «Мастерс» в Мадриде из-за травмы, следил за игрой брата из его бокса вместе с отцом и тренерским штабом Хайме. Травмированное запястье Карлоса по-прежнему зафиксировано лангеткой.

Видео
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android