Алькарас опубликовал фото с братом после его победы в первом круге турнира в Мадриде

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал у себя на странице в соцсети фотографию, где запечатлён с братом и его тренером Рамоном Абенсой Санчесом после победы Хайме Алькараса в первом круге турнира в Мадриде. Сегодня, 30 апреля, Алькарас-младший дебютировал на турнире U16 в столице Испании, получив уайлд-кард от организаторов.

«Горжусь», — написал на фото Алькарас, отметив аккаунты брата и его тренера.

В первом круге 14-летнему Хайме со счётом 6:3, 6:3 удалось обыграть 15-летнего Пола Маса. Встреча продлилась 1 час и 8 минут.

Алькарас, пропустивший текущий турнир серии «Мастерс» в Мадриде из-за травмы, следил за игрой брата из его бокса вместе с отцом и тренерским штабом Хайме. Травмированное запястье Карлоса по-прежнему зафиксировано лангеткой.