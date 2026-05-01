Мирра Андреева ответила, куда хочет пойти в подаренных ей туфлях на высоком каблуке

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) рассказала, куда планирует пойти в туфлях на высоком каблуке, которые ей в честь дня рождения (29 апреля) подарил её агент.

«Может быть, на какой-нибудь ужин пойду, может, с родителями, может, с командой. Скажу, чтобы все красиво оделись, чтоб я не прямо сильно выбивалась. Чтоб все на каблуках. Да, все на каблуках, все в каких-нибудь туфлях красивых», — сказала Андреева-младшая на YouTube-канале BB Теннис.