Блокс высказался о победе над действующим чемпионом «Мастерса» в Мадриде
69-я ракетка мира бельгийский теннисист Александр Блокс, обыгравший в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде норвежца Каспера Рууда, высказался о своей победе над действующим чемпионом турнира.
Мадрид (м). 1/4 финала
30 апреля 2026, четверг. 14:10 МСК
Каспер Рууд
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Александр Блокс
«Конечно, здорово обыграть действующего обладателя титула, особенно Каспера, которому, думаю, нравятся условия здесь. Это показывает, что я могу хорошо играть и соревноваться на более высоком уровне. Рейтинг повышается очень быстро, как я ранее сказал, классно состязаться сейчас на крупных турнирах. Не знаю, каков мой потолок. Предпочитаю идти матч за матчем — и, даст бог, смогу пройти как можно дальше», — приводит слова Блокса Punto de Break.
