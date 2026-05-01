Блокс высказался о победе над действующим чемпионом «Мастерса» в Мадриде

69-я ракетка мира бельгийский теннисист Александр Блокс, обыгравший в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде норвежца Каспера Рууда, высказался о своей победе над действующим чемпионом турнира.

«Конечно, здорово обыграть действующего обладателя титула, особенно Каспера, которому, думаю, нравятся условия здесь. Это показывает, что я могу хорошо играть и соревноваться на более высоком уровне. Рейтинг повышается очень быстро, как я ранее сказал, классно состязаться сейчас на крупных турнирах. Не знаю, каков мой потолок. Предпочитаю идти матч за матчем — и, даст бог, смогу пройти как можно дальше», — приводит слова Блокса Punto de Break.