«Никакой мести». Зверев прокомментировал победу над Коболли в четвертьфинале Мадрида

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В четвертьфинале Зверев (2) со счётом 6:1, 6:4 обыграл 13-ю ракетку мира из Италии Флавио Коболли (10).

Отметим, ранее на грунтовом турнире в Мюнхене Зверев проиграл Коболли со счётом 3:6, 3:6 в полуфинальном матче.

«Никакой мести. Я люблю Флавио. Он один из моих любимых парней в туре. У меня с ним отличные отношения, отличные отношения с его отцом. Это спорт… В нём всё может меняться очень быстро. В Мюнхене он сыграл потрясающий матч, а я сыграл не очень хорошо. Сегодня, возможно, было наоборот», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.