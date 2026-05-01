«Никакой мести». Зверев прокомментировал победу над Коболли в четвертьфинале Мадрида
Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В четвертьфинале Зверев (2) со счётом 6:1, 6:4 обыграл 13-ю ракетку мира из Италии Флавио Коболли (10).
Мадрид (м). 1/4 финала
30 апреля 2026, четверг. 21:15 МСК
Флавио Коболли
Окончен
0 : 2
Александр Зверев
Отметим, ранее на грунтовом турнире в Мюнхене Зверев проиграл Коболли со счётом 3:6, 3:6 в полуфинальном матче.
«Никакой мести. Я люблю Флавио. Он один из моих любимых парней в туре. У меня с ним отличные отношения, отличные отношения с его отцом. Это спорт… В нём всё может меняться очень быстро. В Мюнхене он сыграл потрясающий матч, а я сыграл не очень хорошо. Сегодня, возможно, было наоборот», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.
