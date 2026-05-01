Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Теннис Новости

Александр Зверев установил рекорд по числу побед на грунте среди представителей Германии

Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) одержал 179-ю в карьере победу на грунте. Зверев (2) со счётом 6:1, 6:4 обыграл 13-ю ракетку мира из Италии Флавио Коболли (10).

Мадрид (м). 1/4 финала
30 апреля 2026, четверг. 21:15 МСК
Окончен
0 : 2
Тем самым Зверев превзошёл рекорд соотечественника Филиппа Кольшрайбера (178) по количеству побед на грунте среди представителей Германии в Открытой эре (с 1968 года).

Лучшие немецкие теннисисты в Открытой эре по числу побед на грунте (в списке приведены их победы/поражения):

  1. Александр Зверев – 179/64.
  2. Филипп Кольшрайбер – 178/139.
  3. Томми Хаас – 135/91.
  4. Борис Беккер – 120/61.
  5. Карл Майлер – 117/89.
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android