Александр Зверев установил рекорд по числу побед на грунте среди представителей Германии
Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) одержал 179-ю в карьере победу на грунте. Зверев (2) со счётом 6:1, 6:4 обыграл 13-ю ракетку мира из Италии Флавио Коболли (10).
Мадрид (м). 1/4 финала
30 апреля 2026, четверг. 21:15 МСК
Флавио Коболли
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Александр Зверев
Тем самым Зверев превзошёл рекорд соотечественника Филиппа Кольшрайбера (178) по количеству побед на грунте среди представителей Германии в Открытой эре (с 1968 года).
Лучшие немецкие теннисисты в Открытой эре по числу побед на грунте (в списке приведены их победы/поражения):
- Александр Зверев – 179/64.
- Филипп Кольшрайбер – 178/139.
- Томми Хаас – 135/91.
- Борис Беккер – 120/61.
- Карл Майлер – 117/89.
