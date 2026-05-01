Александр Зверев установил рекорд по числу побед на грунте среди представителей Германии

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) одержал 179-ю в карьере победу на грунте. Зверев (2) со счётом 6:1, 6:4 обыграл 13-ю ракетку мира из Италии Флавио Коболли (10).

Тем самым Зверев превзошёл рекорд соотечественника Филиппа Кольшрайбера (178) по количеству побед на грунте среди представителей Германии в Открытой эре (с 1968 года).

Лучшие немецкие теннисисты в Открытой эре по числу побед на грунте (в списке приведены их победы/поражения):