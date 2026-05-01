Главная Теннис Новости

Зверев — четвёртый теннисист, выходивший в 10+ полуфиналов грунтовых «Мастерсов»

Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал четвёртым игроком, выходившим в 10 и более полуфиналов турниров категории «Мастерс» на грунтовом покрытии. Его последним результатом стала победа над итальянцем Флавио Коболли, занимающим в мировом рейтинге 13-е место, в четвертьфинале турнира АТР-1000 в Мадриде. Это стало 11-м полуфиналом на грунтовых «Мастерсах» для Зверева.

Мадрид (м). 1/4 финала
30 апреля 2026, четверг. 21:15 МСК
Флавио Коболли
Италия
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Александр Зверев
Германия
А. Зверев

В число теннисистов с подобным достижением входят также Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер.

В полуфинале турнира в Мадриде Зверев сыграет с 69-й ракеткой мира бельгийцем Александром Блоксом, ранее лишившим норвежца Каспера Рууда шанса защитить титул победителя.

Сетка «Мастерса» в Мадриде
Материалы по теме
«Никакой мести». Зверев прокомментировал победу над Коболли в четвертьфинале Мадрида
