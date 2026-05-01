Зверев — четвёртый теннисист, выходивший в 10+ полуфиналов грунтовых «Мастерсов»

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал четвёртым игроком, выходившим в 10 и более полуфиналов турниров категории «Мастерс» на грунтовом покрытии. Его последним результатом стала победа над итальянцем Флавио Коболли, занимающим в мировом рейтинге 13-е место, в четвертьфинале турнира АТР-1000 в Мадриде. Это стало 11-м полуфиналом на грунтовых «Мастерсах» для Зверева.

В число теннисистов с подобным достижением входят также Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер.

В полуфинале турнира в Мадриде Зверев сыграет с 69-й ракеткой мира бельгийцем Александром Блоксом, ранее лишившим норвежца Каспера Рууда шанса защитить титул победителя.