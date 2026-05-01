Марта Костюк вышла в финал «тысячника» в Мадриде, где сыграет с Миррой Андреевой
23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк в полуфинале «тысячника» в Мадриде обыграла соперницу из Австрии Анастасию Потапову, занимающую в мировом рейтинге 56-е место, и вышла в финал. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счётом 6:2, 1:6, 6:1.
Мадрид (ж). 1/2 финала
30 апреля 2026, четверг. 23:05 МСК
Марта Костюк
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|6
|
|6
|1
Анастасия Потапова
По ходу матча Костюк подала навылет один раз, допустила пять двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. Потапова не сделала ни одного эйса, ошиблась на подаче шесть раз и сумела реализовать 4 брейк-пойнта из 12 заработанных.
В финале турнира в Мадриде Марта Костюк сыграет с восьмой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой.
