Турнир WTA-1000, Мадрид: результаты матчей 30 апреля

30 апреля, на грунтовых кортах Мадрида (Испания) продолжился турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч очередного игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. 1/2 финала. Результаты матчей 30 апреля:

Хейли Баптист (США) – Мирра Андреева (Россия) – 4:6, 6:7

Марта Костюк (Украина) – Анастасия Потапова (Австрия) – 6:2, 1:6, 6:1

Таким образом, в финале турнира Мирра Андреева встретится с Мартой Костюк.

Турнир в Мадриде завершится 2 мая. Арина Соболенко является его действующей победительницей, однако она лишилась возможности защитить титул, накануне проиграв 32-й ракетке мира американке Хейли Баптист (6:2, 2:6, 6:7 (6:8)).