Костюк повторила достижение Андреевой и Рыбакиной по числу финалов в текущем сезоне

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий финал турнира WTA в нынешнем сезоне, сравнявшись по этому показателю с россиянкой Миррой Андреевой и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Больше финалов в нынешнем сезоне провела только белоруска Арина Соболенко (четыре).

Напомним, на стадии полуфинала турнира в Мадриде Костюк обыграла австрийку Анастасию Потапову.

В финале турнира Костюк сыграет с Миррой Андреевой.

Турнир в Мадриде завершится 2 мая. Арина Соболенко является его действующей победительницей, однако она лишилась возможности защитить титул, накануне проиграв 32-й ракетке мира американке Хейли Баптист (6:2, 2:6, 6:7 (6:8)).