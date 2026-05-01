Костюк повторила достижение Андреевой и Рыбакиной по числу финалов в текущем сезоне
Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий финал турнира WTA в нынешнем сезоне, сравнявшись по этому показателю с россиянкой Миррой Андреевой и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Больше финалов в нынешнем сезоне провела только белоруска Арина Соболенко (четыре).
Мадрид (ж). Финал
02 мая 2026, суббота. 18:00 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Марта Костюк
М. Костюк
Напомним, на стадии полуфинала турнира в Мадриде Костюк обыграла австрийку Анастасию Потапову.
В финале турнира Костюк сыграет с Миррой Андреевой.
Турнир в Мадриде завершится 2 мая. Арина Соболенко является его действующей победительницей, однако она лишилась возможности защитить титул, накануне проиграв 32-й ракетке мира американке Хейли Баптист (6:2, 2:6, 6:7 (6:8)).
- 1 мая 2026
-
02:41
-
02:16
-
02:01
-
01:32
-
01:10
-
00:46
-
00:43
-
00:30
-
00:25
-
00:15
-
00:15
-
00:06
- 30 апреля 2026
-
23:55
-
23:42
-
23:41
-
23:35
-
23:22
-
23:15
-
23:14
-
23:04
-
22:51
-
22:48
-
22:38
-
22:30
-
22:08
-
21:58
-
21:52
-
21:31
-
20:52
-
20:33
-
20:24
-
20:23
-
19:55
-
19:40
-
19:34