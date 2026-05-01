Мирра Андреева рассказала, считает ли себя фаворитом предстоящего финала турнира в Мадриде

Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящем финале турнира в Мадриде.
«Нет, я не считаю себя фаворитом, потому что знаю, что кто бы ни встретился мне на корте, это будет очень сильный соперник. Я научилась не обращать внимания на рейтинг соперника или, так сказать, на его фамилию. Я выйду на корт и буду делать то, что позволит мне оставаться сосредоточенной и контролировать план игры, который я разрабатываю вместе с Кончитой; это единственное, что я могу контролировать. Я не могу контролировать будущее, результаты, исход — это не в моей власти. Всё, что в моих силах, — это делать всё, что я могу контролировать, а дальше посмотрим», — приводит слова Андреевой Punto de Break.
В финале турнира в Мадриде Андреева встретится с украинкой Мартой Костюк.
