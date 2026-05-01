Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Мирра Андреева рассказала, считает ли себя фаворитом предстоящего финала турнира в Мадриде

Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящем финале турнира в Мадриде.

Мадрид (ж). Финал
02 мая 2026, суббота. 18:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался

         
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

«Нет, я не считаю себя фаворитом, потому что знаю, что кто бы ни встретился мне на корте, это будет очень сильный соперник. Я научилась не обращать внимания на рейтинг соперника или, так сказать, на его фамилию. Я выйду на корт и буду делать то, что позволит мне оставаться сосредоточенной и контролировать план игры, который я разрабатываю вместе с Кончитой; это единственное, что я могу контролировать. Я не могу контролировать будущее, результаты, исход — это не в моей власти. Всё, что в моих силах, — это делать всё, что я могу контролировать, а дальше посмотрим», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

В финале турнира в Мадриде Андреева встретится с украинкой Мартой Костюк.

