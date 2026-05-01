Бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори объявил о завершении профессиональной карьеры после окончания текущего сезона.

«Сегодня у меня есть важное объявление. Я решил завершить профессиональную карьеру в теннисе по окончании этого сезона.

С детства я был увлечён теннисом и шёл к своей мечте — выступать на мировом уровне. Попасть в ATP-тур, играть на высшем уровне и удерживаться в топ-10 — это то, чем я искренне горжусь. Атмосфера переполненных арен, которую я ощущал и в победах, и в поражениях, для меня бесценна.

Были и сложные периоды, когда травмы не позволяли играть так, как хотелось, и я испытывал разочарование и тревогу. Но любовь к теннису и вера в то, что я могу стать сильнее, всегда возвращали меня на корт. Я чувствую, что весь этот путь сделал меня тем, кто я есть сегодня.

Я искренне благодарен своей семье и всем, кто поддерживал меня на протяжении карьеры. Честно говоря, я бы хотел продолжать играть, но, оглядываясь назад, могу с гордостью сказать, что отдал этому спорту всё. Я счастлив, что прошёл этот путь.

Я буду дорожить каждым оставшимся матчем и сражаться до самого конца», — написал Нисикори в своих социальных сетях.

Нисикори 36 лет. Он является финалистом US Open — 2014, бронзовым призёром Олимпийских игр — 2016. За карьеру он завоевал 12 титулов в одиночном разряде.