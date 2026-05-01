Главная Теннис Новости

Костюк прокомментировала победу над Потаповой в полуфинале турнира в Мадриде

Костюк прокомментировала победу над Потаповой в полуфинале турнира в Мадриде
Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над представительницей Австрии Анастасией Потаповой в полуфинале турнира в Мадриде.

Мадрид (ж). 1/2 финала
30 апреля 2026, четверг. 23:05 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
2 		6 1
         
Анастасия Потапова
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

«Даже в трудные моменты сегодня я старалась наслаждаться этим моментом, находясь в полуфинале. И независимо от того, как всё обернется, я просто… через 20-30 лет я хочу вспоминать этот момент и искренне улыбаться. Не вспоминать о трудностях или о том, как я себя корила, потому что в конце концов, мы все выходим на корт и всегда делаем всё возможное. И я сделала это сегодня», — приводит слова Костюк официальный сайт WTA.

В финале турнира Костюк встретится с российской теннисисткой Миррой Андреевой.

Мирра узнала соперницу по финалу Мадрида. Потапова пустила вперёд украинку
