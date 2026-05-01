Костюк прокомментировала победу над Потаповой в полуфинале турнира в Мадриде

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над представительницей Австрии Анастасией Потаповой в полуфинале турнира в Мадриде.

«Даже в трудные моменты сегодня я старалась наслаждаться этим моментом, находясь в полуфинале. И независимо от того, как всё обернется, я просто… через 20-30 лет я хочу вспоминать этот момент и искренне улыбаться. Не вспоминать о трудностях или о том, как я себя корила, потому что в конце концов, мы все выходим на корт и всегда делаем всё возможное. И я сделала это сегодня», — приводит слова Костюк официальный сайт WTA.

В финале турнира Костюк встретится с российской теннисисткой Миррой Андреевой.