Костюк прокомментировала победу над Потаповой в полуфинале турнира в Мадриде
Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над представительницей Австрии Анастасией Потаповой в полуфинале турнира в Мадриде.
Мадрид (ж). 1/2 финала
30 апреля 2026, четверг. 23:05 МСК
Марта Костюк
Окончен
2 : 1
Анастасия Потапова
«Даже в трудные моменты сегодня я старалась наслаждаться этим моментом, находясь в полуфинале. И независимо от того, как всё обернется, я просто… через 20-30 лет я хочу вспоминать этот момент и искренне улыбаться. Не вспоминать о трудностях или о том, как я себя корила, потому что в конце концов, мы все выходим на корт и всегда делаем всё возможное. И я сделала это сегодня», — приводит слова Костюк официальный сайт WTA.
В финале турнира Костюк встретится с российской теннисисткой Миррой Андреевой.
- 1 мая 2026
-
02:41
-
02:16
-
02:01
-
01:32
-
01:10
-
00:46
-
00:43
-
00:30
-
00:25
-
00:15
-
00:15
-
00:06
- 30 апреля 2026
-
23:55
-
23:42
-
23:41
-
23:35
-
23:22
-
23:15
-
23:14
-
23:04
-
22:51
-
22:48
-
22:38
-
22:30
-
22:08
-
21:58
-
21:52
-
21:31
-
20:52
-
20:33
-
20:24
-
20:23
-
19:55
-
19:40
-
19:34