Зверев рассказал, благодаря чему он обыграл Коболли в 1/4 финала турнира в Мадриде

Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев высказался о победе над соперником из Италии Флавио Коболли в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (6:1, 6:4). Он отметил факторы, которые позволили ему пройти дальше по сетке.

«Думаю, одним из ключей к этой победе стало то, что я с первого розыгрыша старался играть быстрее, быть гораздо агрессивнее, чем несколько недель назад в Мюнхене, где мы встретились в полуфинале. Пытался не затягивать розыгрыши — это урок, который я усвоил, и сегодня, к счастью, сумел воплотить его на корте.

Я очень доволен результатом. Доволен тем, что предложил на корте, и тем настроем, с которым провёл матч. Это действительно хорошая победа», — приводит слова Зверева Punto de Break.