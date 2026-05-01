Зверев рассказал, благодаря чему он обыграл Коболли в 1/4 финала турнира в Мадриде
Поделиться
Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев высказался о победе над соперником из Италии Флавио Коболли в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (6:1, 6:4). Он отметил факторы, которые позволили ему пройти дальше по сетке.
Мадрид (м). 1/4 финала
30 апреля 2026, четверг. 21:15 МСК
Окончен
0 : 2
Александр Зверев
«Думаю, одним из ключей к этой победе стало то, что я с первого розыгрыша старался играть быстрее, быть гораздо агрессивнее, чем несколько недель назад в Мюнхене, где мы встретились в полуфинале. Пытался не затягивать розыгрыши — это урок, который я усвоил, и сегодня, к счастью, сумел воплотить его на корте.
Я очень доволен результатом. Доволен тем, что предложил на корте, и тем настроем, с которым провёл матч. Это действительно хорошая победа», — приводит слова Зверева Punto de Break.
Комментарии
- 1 мая 2026
-
09:14
-
09:09
-
02:41
-
02:16
-
02:01
-
01:32
-
01:10
-
00:46
-
00:43
-
00:30
-
00:25
-
00:15
-
00:15
-
00:06
- 30 апреля 2026
-
23:55
-
23:42
-
23:41
-
23:35
-
23:22
-
23:15
-
23:14
-
23:04
-
22:51
-
22:48
-
22:38
-
22:30
-
22:08
-
21:58
-
21:52
-
21:31
-
20:52
-
20:33
-
20:24
-
20:23
-
19:55