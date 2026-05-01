«Жду равного матча». Зверев оценил своего соперника по полуфиналу «Мастерса» в Мадриде

Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев дал комментарий относительно встречи с сенсацией «Мастерса» в Мадриде бельгийцем Александром Блоксом в полуфинале соревнований. Теннисисты поспорят за путёвку в финал сегодня, 1 мая.

Мадрид (м). 1/2 финала
01 мая 2026, пятница. 21:00 МСК
«Первые геймы будут особенно интересными — так всегда, когда встречаешься с новым соперником. Ты не знаешь, чего ожидать. Я немного посмотрел его по ходу турнира: очевидно, что он показывает очень высокий уровень. Это отличный игрок, который действует на корте крайне агрессивно. Жду равного матча, будет захватывающе», — приводит слова Зверева Punto de Break.

Ранее в 1/4 финала Александр Зверев переиграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 6:4.

