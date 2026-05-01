Шарапова вспомнила, как её отец позвал за стол деловых переговоров в начале карьеры

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова поделилась воспоминаниями с раннего этапа своей карьеры. Она рассказала, что её отец Юрий позвал спортсменку за стол переговоров с Nike.

«Помню, как мой отец на одной из первых действительно важных встреч, когда мы вели переговоры о контракте с Nike, сказал: «Зайди в комнату». А я была ещё подростком. И я чувствовала, что руководители там, знаете, думали: «Почему эта молодая девушка в комнате?» И мы с отцом это чувствовали. И мой отец говорил: «Потому что на кону её будущее и её ценность, поэтому ей нужно быть внимательной. Ей нужно быть здесь». И даже несмотря на то что я была молода», — сказала Шарапова в эфире своего подкаста Pretty Trough.