Паула Бадоса не уверена, что выступит на «Ролан Гаррос»

Испанская теннисистка Паула Бадоса призналась, что пока не знает, сможет ли принять участие в турнире «Ролан Гаррос».

«Я не потеряла веру в себя — сейчас тело начинает мне отвечать. Но мне нужно сделать паузу на какое‑то время. Не знаю, поеду ли на «Ролан Гаррос». Самый тяжёлый момент — именно сейчас, это период, когда я испытываю наибольшие трудности», — сказала Бадоса в шоу El camino de Mario.

В марте 2026 года Бадоса сообщила, что в 2025 получила травму — разрыв вертлужной губы правого тазобедренного сустава. Из-за этого она снялась с прошлогоднего US Open. Бадоса отмечала, что из-за этой травмы ежедневно испытывает боль.

