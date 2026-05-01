Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это парень с огромными амбициями». Победитель «РГ»-1984 Янник Ноа — об Артюре Фисе

«Это парень с огромными амбициями». Победитель «РГ»-1984 Янник Ноа — об Артюре Фисе
Артюр Фис и Янник Ноа
Комментарии

Бывший теннисист из Франции, победитель «РГ»-1984 и экс первая ракетка мира Янник Ноа высказался о своём соотечественнике Артюре Фисе. Он отметил, что был бы рад вручить трофей ТБШ в Париже 21-летнему спортсмену. Ранее Ноа заявил, что не знает имён действующих французских игроков.

«Это парень с огромными амбициями. Очень мощный физически, у него серьёзная мускулатура. Ему нужно найти баланс между силой и гибкостью в своей игре, которая уже изменилась.

Конечно, для меня было бы огромным удовольствием вручить трофей французу», — приводит слова Ноа AS со ссылкой на L'Équipe.

Отметим, в сезоне-2026 Артюр Фис завоевал третий титул на грунте. Среди французских игроков только Янник Ноа (пять) выиграл больше титулов ATP на грунте до 22 лет, чем Фис, в Открытую эру, обойдя Анри Леконта и Тьерри Тулана (по два).

Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android