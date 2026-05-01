«Это парень с огромными амбициями». Победитель «РГ»-1984 Янник Ноа — об Артюре Фисе

Бывший теннисист из Франции, победитель «РГ»-1984 и экс первая ракетка мира Янник Ноа высказался о своём соотечественнике Артюре Фисе. Он отметил, что был бы рад вручить трофей ТБШ в Париже 21-летнему спортсмену. Ранее Ноа заявил, что не знает имён действующих французских игроков.

«Это парень с огромными амбициями. Очень мощный физически, у него серьёзная мускулатура. Ему нужно найти баланс между силой и гибкостью в своей игре, которая уже изменилась.

Конечно, для меня было бы огромным удовольствием вручить трофей французу», — приводит слова Ноа AS со ссылкой на L'Équipe.

Отметим, в сезоне-2026 Артюр Фис завоевал третий титул на грунте. Среди французских игроков только Янник Ноа (пять) выиграл больше титулов ATP на грунте до 22 лет, чем Фис, в Открытую эру, обойдя Анри Леконта и Тьерри Тулана (по два).