«Нужно разобраться». Бадоса заявила о паузе в выступлениях после поражения в Мадриде

Испанская теннисистка Паула Бадоса вместе со своей командой решила взять паузу после турнира в Мадриде. Об этом она заявила после поражения в первом круге домашнего турнира от 107-й ракетки мира Юлии Грабер (Австрия).
«Эти пять месяцев были для меня постоянной борьбой. В матчах случались хорошие отрезки, а бывали хуже. В целом уровень был неплохой, но победы просто не приходили. Столько поражений подряд у меня ещё не было.
В Мадриде я тратила много энергии на борьбу со своей головой. Настолько вымоталась за эти месяцы, что в третьем сете просто выключилась. Внутри стало пусто. После этого у меня состоялся очень важный разговор с командой. Мы поняли, что мне нужно остановиться, разобраться, что происходит, восстановить силы. Я из тех людей, кто любит возвращаться и снова бороться, но сейчас чувствую, что подхожу к пределу истощения. Поэтому мы решили взять паузу. Не знаем, будет это две, три или четыре недели. Прошло всего два дня, а я уже прошу разрешения тренироваться (смеётся), но понимаю — это нездорово. Нужно немного остановиться», — сказала Бадоса в шоу El camino de Mario.
