Коболли высказался о поражении от Зверева в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде

Итальянский теннисист Флавио Коболли поделился впечатлениями после поражения от третьей ракетки мира Александра Зверева в четвертьфинале мадридского «Мастерса» (1:6, 4:6).

«Я передумал, хотел сыграть укороченный удар — он приносил мне много очков и здесь, и в Монако. Ведь когда Зверев защищается, он стоит очень далеко, и такой удар может оказаться решающим. Но у меня не получилось, и я перешёл к тем действиям, в которых был увереннее. Но он очень хорошо защищается и не дал мне шанса сделать обратный брейк. В итоге две хорошие подачи… И когда теряешь тот шанс, который, возможно, был единственным, непросто получить ещё один», — приводит слова Коболли UbiTennis.