Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Больно, когда лезут в личную жизнь». Бадоса высказалась об отношении к материалам в СМИ

Комментарии

Испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о негативных материалах в СМИ касательно себя и о своём отношении к ним. Она отметила свою болезненную реакцию на подобные статьи.

«Меня ранят не столько оскорбления, сколько статьи обо мне — о моей игре, о моём характере, написанные людьми, которые меня совсем не знают. Особенно больно, когда лезут в личную жизнь. И самое неприятное: такие тексты появляются только после поражений, а после побед — нет.

Я чувствительный человек, очень эмоциональный. Раньше я не понимала хейтеров. Думала: «Почему я им не нравлюсь?» Сейчас это влияет меньше, но всё равно влияет. Иногда заходишь в соцсети, видишь что-то о себе — и потом весь день прокручиваешь это в голове», — сказала Бадоса в шоу El camino de Mario.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android