«Больно, когда лезут в личную жизнь». Бадоса высказалась об отношении к материалам в СМИ

Испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о негативных материалах в СМИ касательно себя и о своём отношении к ним. Она отметила свою болезненную реакцию на подобные статьи.

«Меня ранят не столько оскорбления, сколько статьи обо мне — о моей игре, о моём характере, написанные людьми, которые меня совсем не знают. Особенно больно, когда лезут в личную жизнь. И самое неприятное: такие тексты появляются только после поражений, а после побед — нет.

Я чувствительный человек, очень эмоциональный. Раньше я не понимала хейтеров. Думала: «Почему я им не нравлюсь?» Сейчас это влияет меньше, но всё равно влияет. Иногда заходишь в соцсети, видишь что-то о себе — и потом весь день прокручиваешь это в голове», — сказала Бадоса в шоу El camino de Mario.