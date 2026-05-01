Паула Бадоса рассказала о проблемах со здоровьем, которые постоянно испытывает

Теннисистка из Испании Паула Бадоса поделилась проблемами со здоровьем, которые у неё есть. Она рассказала о бессонных ночах и постоянных инъекциях от физиотерапевта.

«Я не сплю. Вообще. Люди, которые меня знают, могут написать мне в три или четыре утра — и знают, что я отвечу через минуту, потому что я не сплю. Обычно удаётся поспать два-три часа. К шести-семи утра я уже не могу находиться в комнате — стены будто давят на меня.

Я живу с болью. Если посижу в ресторане дольше полутора часов, потом не могу нормально встать. По утрам тело очень скованное. Рядом со мной постоянно физиотерапевт. Мне делают инъекции, живу практически на них. Стараюсь не злоупотреблять, но часто жду дня матча, чтобы эффект пришёлся именно на игру», — сказала Бадоса в шоу El camino de Mario.