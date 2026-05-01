Паула Бадоса: для меня Рафаэль Надаль — история

Бывшая вторая ракетка мира Паула Бадоса высказалась о 22-кратном победителе ТБШ из Испании Рафаэле Надале. Она отметила ментальную силу своего соотечественника.

«Для меня он — история. Я вижу в нём многое от себя. Это человек, который тоже бесчисленное количество раз играл через боль, через уколы. Мы много разговаривали, и как человек он — 10 из 10. Никто больше не будет так управлять своей головой, как это делал он. Слово, которое он постоянно мне говорит, — «принятие». Принять ситуацию. Он невероятно силён ментально, и мне очень нравится, насколько ясно он всё понимает», — сказала Бадоса в шоу El camino de Mario.

Ранее Бадоса заявила о паузе в выступлениях после вылета с турнира в Мадриде в первом круге.