Марта Костюк высказалась о Мирре Андреевой перед финалом «тысячника» в Мадриде

Украинская теннисистка Марта Костюк дала комментарий относительно финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В решающем матче она будет играть против первой ракетки России Мирры Андреевой. Встреча состоится завтра, 2 мая.

«Это будет другой финал, другая соперница и другие условия. Наверное, в четвертьфинале я нервничала больше, потому что чувствовала, что уже близко к решающей стадии, но ещё не там. Сегодня [30 апреля] даже когда я проигрывала, поддерживала себя и старалась наслаждаться моментом — полуфиналом одного из крупнейших турниров. Хочу сделать то же самое в субботу [2 мая].

Что бы ни произошло — я уже в финале. Хочу получить удовольствие, показать хороший теннис и дать зрителям хорошее зрелище. Мы уже играли в Брисбене, это был очень тяжёлый матч, но здесь совершенно другие условия. Она очень стабильная, сильно бьёт и отлично подаёт. С нетерпением жду финала», — сказала Костюк на пресс-конференции.