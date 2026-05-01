Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Марта Костюк высказалась о Мирре Андреевой перед финалом «тысячника» в Мадриде

Украинская теннисистка Марта Костюк дала комментарий относительно финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В решающем матче она будет играть против первой ракетки России Мирры Андреевой. Встреча состоится завтра, 2 мая.

Мадрид (ж). Финал
02 мая 2026, суббота. 18:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

«Это будет другой финал, другая соперница и другие условия. Наверное, в четвертьфинале я нервничала больше, потому что чувствовала, что уже близко к решающей стадии, но ещё не там. Сегодня [30 апреля] даже когда я проигрывала, поддерживала себя и старалась наслаждаться моментом — полуфиналом одного из крупнейших турниров. Хочу сделать то же самое в субботу [2 мая].

Что бы ни произошло — я уже в финале. Хочу получить удовольствие, показать хороший теннис и дать зрителям хорошее зрелище. Мы уже играли в Брисбене, это был очень тяжёлый матч, но здесь совершенно другие условия. Она очень стабильная, сильно бьёт и отлично подаёт. С нетерпением жду финала», — сказала Костюк на пресс-конференции.

