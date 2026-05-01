21-летний полуфиналист «Мастерса» в Мадриде рассказал о своём прогрессе на грунте

21-летний полуфиналист «Мастерса» в Мадриде рассказал о своём прогрессе на грунте
Александр Блокс
Бельгийский теннисист Александр Блокс высказался о своём прогрессе на грунтовом покрытии. Ранее 21-летний спортсмен вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), где сыграет с Александром Зверевым (Германия).

«Последние пару лет у меня не было особой уверенности на грунте, но, думаю, теперь я не могу этого сказать, учитывая мои результаты. Я сильно прибавил во всех ударах и в физической готовности. Думаю, здесь условия немного быстрее, чем на обычном грунте, что тоже помогает. Но да, сейчас мне действительно нравится играть на грунте», — приводит слова Блокса пресс-служба АТР.

Встреча Зверева и Блокса состоится сегодня, 1 мая. Начало — в 21:00 мск.

Мадрид (м). 1/2 финала
01 мая 2026, пятница. 21:00 МСК
