21-летний полуфиналист «Мастерса» в Мадриде рассказал о своём прогрессе на грунте
Поделиться
Бельгийский теннисист Александр Блокс высказался о своём прогрессе на грунтовом покрытии. Ранее 21-летний спортсмен вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), где сыграет с Александром Зверевым (Германия).
«Последние пару лет у меня не было особой уверенности на грунте, но, думаю, теперь я не могу этого сказать, учитывая мои результаты. Я сильно прибавил во всех ударах и в физической готовности. Думаю, здесь условия немного быстрее, чем на обычном грунте, что тоже помогает. Но да, сейчас мне действительно нравится играть на грунте», — приводит слова Блокса пресс-служба АТР.
Встреча Зверева и Блокса состоится сегодня, 1 мая. Начало — в 21:00 мск.
Мадрид (м). 1/2 финала
01 мая 2026, пятница. 21:00 МСК
Александр Блокс
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Александр Зверев
Комментарии
- 1 мая 2026
-
13:44
-
13:28
-
13:22
-
12:58
-
12:45
-
11:48
-
11:43
-
11:12
-
11:10
-
10:40
-
10:35
-
09:58
-
09:35
-
09:30
-
09:14
-
09:09
-
02:41
-
02:16
-
02:01
-
01:32
-
01:10
-
00:46
-
00:43
-
00:30
-
00:25
-
00:15
-
00:15
-
00:06
- 30 апреля 2026
-
23:55
-
23:42
-
23:41
-
23:35
-
23:22
-
23:15
-
23:14