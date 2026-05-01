Зигемунд/Звонарёва — Андреева/Шнайдер: текстовая трансляция полуфинала в парах в Мадриде

Сегодня, 1 мая, в Мадриде (Испания) пройдёт полуфинал турнира WTA-1000 в парном разряде. В матче сойдутся тандемы Лаура Зигемунд (Германия)/Вера Звонарёва (Россия) и Диана Шнайдер/Мирра Андреева (обе — Россия). Начало матча — в 14:30 мск.

Ранее девятый номер мирового рейтинга Мирра Андреева вышла в финал Мадрида в женском одиночном разряде. Там она сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк, которая ранее обыграла экс-россиянку из Австрии Анастасию Потапову. Встреча пройдёт завтра, 2 мая. Начало — в 18:00 мск.