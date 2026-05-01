«Мастерс» в Мадриде, 2026 год: расписание матчей на 1 мая

Сегодня, 1 мая, в Мадриде (Испания) продолжится турнир серии «Мастерс». На грунтовых покрытиях испанской столицы будут проведены встречи 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. «Мастерс» в Мадриде (Испания). 1/2 финала. Расписание на 1 мая (время — московское):

17:00. Янник Синнер (Италия, 1) – Артюр Фис (Франция, 21);

21:00. Александр Блокс (Бельгия) – Александр Зверев (Германия, 2).

«Мастерс» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд, который в финале турнира прошлого года обыграл британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.