Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас рассказал, на чём должен основываться рейтинг в теннисе

Стефанос Циципас рассказал, на чём должен основываться рейтинг в теннисе
Стефанос Циципас
Комментарии

Греческий теннисист 80-я ракетка мира Стефанос Циципас высказался о формировании рейтинга в теннисе. Он отметил значение послематчевой пресс-конференции, которую даёт тот или иной спортсмен.

«Настоящий рейтинг должен основываться на том, кто переживёт послематчевую пресс-конференцию, не сказав ничего о том, о чём потом пожалеет», — написал Циципас в социальных сетях.

Ранее Стефанос Циципас проиграл в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) Касперу Рууду. Счёт — 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 6:7 (3:7). Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим чемпионом соревнований является норвежец Каспер Рууд.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android