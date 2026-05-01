Стефанос Циципас рассказал, на чём должен основываться рейтинг в теннисе

Греческий теннисист 80-я ракетка мира Стефанос Циципас высказался о формировании рейтинга в теннисе. Он отметил значение послематчевой пресс-конференции, которую даёт тот или иной спортсмен.

«Настоящий рейтинг должен основываться на том, кто переживёт послематчевую пресс-конференцию, не сказав ничего о том, о чём потом пожалеет», — написал Циципас в социальных сетях.

Ранее Стефанос Циципас проиграл в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) Касперу Рууду. Счёт — 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 6:7 (3:7). Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим чемпионом соревнований является норвежец Каспер Рууд.