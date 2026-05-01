Теннис Новости

Арина Соболенко провела разминку со своей собакой на турнире в Риме

Арина Соболенко провела разминку со своей собакой на турнире в Риме
Первая ракетка мира Арина Соболенко прибыла на турнир категории WTA-1000 в Риме (Италия). Пресс-служба престижных грунтовых соревнований поделилась кадрами того, как белорусская теннисистка играет со своей собакой по кличке Эш.

«Сладкий дуэт: Арина и Эш», — написала пресс-служба турнира в Риме.

Ранее Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира в Мадриде (Испания). Она уступила американской спортсменке Хейли Баптист со счётом 6:2, 2:6, 6:7 (6:8). В минувшем сезоне белорусская теннисистка стала чемпионкой соревнования в столице Испании.

В сезоне-2025 на турнире в Риме Соболенко дошла до 1/4 финала.

