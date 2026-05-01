Главная Теннис Новости

Чараева не смогла выйти в 1/2 финала «челленджера» в Испании, проиграв Касаткиной

Чараева не смогла выйти в 1/2 финала «челленджера» в Испании, проиграв Касаткиной
Российская теннисистка 129-я ракетка мира Алина Чараева потерпела поражение в 1/4 финала «челленджера» в Ла Бисбаль д'Ампорда (Испания). Обидчицей россиянки стала представительница Австралии Дарья Касаткина (75-й номер рейтинга). Счёт — 6:4, 0:6, 4:6.

Встреча длилась 1 час 55 минут. За это время Чараева реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных, выполнила две подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки. Касаткина выполнила три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14.

В полуфинале турнира Дарья Касаткина сыграет с победительницей матча Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Елена Приданкина (Россия).

