Андреева и Шнайдер забрали первый сет в полуфинале турнира в Мадриде в парном разряде

Дуэт российских теннисисток, серебряных призёров ОИ-2024 Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер взял первый сет полуфинала грунтового турнира в Мадриде (Испания). Их соперницами стал тандем Веры Звонарёвой (Россия) и Лауры Зигемунд (Германия). Счёт — 6:3.

На момент написания новости матч длится 42 минуты. За это время Шнайдер и Андреева реализовали один брейк-пойнт из четырёх заработанных, не выполнили ни одной подачи навылет и не допустили ни одной двойной ошибки. Звонарёвой вместе с Зигемунд удалось реализовать один брейк-пойнт из трёх.

В финале сильнейшие из этой пары сойдутся с победительницами матча Александра Крунич (Сербия)/Кристина Младенович (Франция) — Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США).