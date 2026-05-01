Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал турнира в Мадриде в парном разряде
Серебряные призёры Олимпийских игр — 2024 российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева одержали победу в полуфинале турнира в Мадриде (Испания) в парном разряде. Со счётом 6:3, 6:2 они обыграли тандем Веры Звонарёвой (Россия) и Лауры Зигемунд (Германия).
Мадрид — парный разряд (ж). 1/2 финала
01 мая 2026, пятница. 14:40 МСК
Игра длилась 1 час 18 минут. За это время Шнайдер и Андреева реализовали четыре брейк-пойнта из восьми заработанных, не выполнили ни одной подачи навылет и допустили три двойные ошибки. Звонарёвой вместе с Зигемунд удалось реализовать два брейк-пойнта из четырёх.
В финале Мирра Андреева и Диана Шнайдер сойдутся с победительницами матча Александра Крунич (Сербия)/Кристина Младенович (Франция) — Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США).
