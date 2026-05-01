Янчук: Андреева приближается к тому, чтобы посягнуть на «Большой шлем»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о результатах российской теннисистки Мирры Андреевой. Ранее девятый номер рейтинга вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Мы верили в Мирру, надеялись. Было трудно что-то загадывать перед грунтовым турниром. Но Андреева сейчас в хорошей форме. Она демонстрирует своё мастерство, хорошо играет. Психологическое преимущество на её стороне. Мирра хорошо понимает игру, прибавила в активности, что сказывается на результатах. Шансы на победу в финале есть. Мирра приближается к тому, чтобы посягнуть на «Большой шлем» в этом году», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.