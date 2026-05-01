Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янчук: Андреева приближается к тому, чтобы посягнуть на «Большой шлем»

Мирра Андреева
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о результатах российской теннисистки Мирры Андреевой. Ранее девятый номер рейтинга вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Мы верили в Мирру, надеялись. Было трудно что-то загадывать перед грунтовым турниром. Но Андреева сейчас в хорошей форме. Она демонстрирует своё мастерство, хорошо играет. Психологическое преимущество на её стороне. Мирра хорошо понимает игру, прибавила в активности, что сказывается на результатах. Шансы на победу в финале есть. Мирра приближается к тому, чтобы посягнуть на «Большой шлем» в этом году», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android