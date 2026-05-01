Шамиль Тарпищев ответил на вопрос о фаворитах мужского «Ролан Гаррос» — 2026

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о фаворитах мужского «Ролан Гаррос» — 2026. Он отметил, что для определения тех, кто будет иметь наибольшие шансы на успех, нужно иметь представление о турнирной сетке предстоящих престижных грунтовых соревнований.

«Это нужно знать жеребьёвку. Потому что очень большая зависимость, очень ровный класс игры в топ-20 у всех, кроме Алькараса и Синнера. Поэтому всё будет зависеть от степени нагрузки, как дойдут до финала. Степень нагрузки нужна, тогда можно будет судить о результате», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

«РГ»-2026 пройдёт с 18 мая по 7 июня. Его действующим победителем является Карлос Алькарас (Испания).