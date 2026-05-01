Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Янник Синнер — Артюр Фис: результат матча 1 мая, счёт 2:0, 1/2 финала турнира в Мадриде

Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Мадриде, обыграв Артюра Фиса
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Мадриде (Испания). В полуфинале он обыграл француза Артюра Фиса (25-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:4.

Мадрид (м). 1/2 финала
01 мая 2026, пятница. 17:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Синнер четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Фиса три эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За титул соревнований в Мадриде Янник Синнер поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Александр Блокс (Бельгия).

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
