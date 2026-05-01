Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Мадриде, обыграв Артюра Фиса
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Мадриде (Испания). В полуфинале он обыграл француза Артюра Фиса (25-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:4.
Мадрид (м). 1/2 финала
01 мая 2026, пятница. 17:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Артюр Фис
А. Фис
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Синнер четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Фиса три эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За титул соревнований в Мадриде Янник Синнер поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Александр Блокс (Бельгия).
