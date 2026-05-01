Янник Синнер — самый молодой игрок, дошедший до финала на всех «Мастерсах»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал четвёртым игроком с 1990 года, достигшим финала на всех девяти турнирах серии «Мастерс». Роджеру Федереру это удалось в возрасте 30 лет, Рафаэлю Надалю – в 27, Новаку Джоковичу – в 25, а Синнеру — в 24 года.
В полуфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания) Синнер обыграл француза Артюра Фиса (25-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:4. За титул итальянец поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Александр Блокс (Бельгия).
«Мастерс» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд, который в финале турнира прошлого года обыграл британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.
