Янник Синнер одержал 350-ю победу на уровне ATP-тура

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 350-ю победу на уровне ATP в карьере. С момента первого сезона ATP-тура в 1990 году только Рафаэль Надаль (429) достиг этого рубежа за меньшее количество матчей, чем Синнер (438).

В полуфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания) Синнер обыграл француза Артюра Фиса (25-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:4. За титул итальянец поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Александр Блокс (Бельгия).

«Мастерс» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд, который в финале турнира прошлого года обыграл британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.