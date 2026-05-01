Синнер — второй после Алькараса, кто вышел в финал в Мадриде, проиграв стартовый сет

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер с момента первого розыгрыша «Мастерса» в Мадриде (Испания) в 2002 году стал вторым игроком, сеяным под первым номером, кто вышел в финал соревнований, проиграв стартовый сет. Первым игроком был испанец Карлос Алькарас в 2023 году.
На старте турнира в Мадриде итальянец обыграл француза Бенжамена Бонзи со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:4. В полуфинале соревнований Синнер обыграл француза Артюра Фиса (25-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:4. За титул Янник поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Александр Блокс (Бельгия).
«Мастерс» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд.
