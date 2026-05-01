Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — второй после Алькараса, кто вышел в финал в Мадриде, проиграв стартовый сет

Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер с момента первого розыгрыша «Мастерса» в Мадриде (Испания) в 2002 году стал вторым игроком, сеяным под первым номером, кто вышел в финал соревнований, проиграв стартовый сет. Первым игроком был испанец Карлос Алькарас в 2023 году.

На старте турнира в Мадриде итальянец обыграл француза Бенжамена Бонзи со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:4. В полуфинале соревнований Синнер обыграл француза Артюра Фиса (25-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:4. За титул Янник поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Александр Блокс (Бельгия).

«Мастерс» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд.

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
Материалы по теме
Янник Синнер одержал 350-ю победу на уровне ATP-тура
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android