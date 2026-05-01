«Спасибо за вдохновение, друг». Джек Дрейпер встретился с Домиником Тимом

28-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер в социальных сетях опубликовал фото с чемпионом US Open — 2020, экс третьей ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом.

«Улицы не забывают, каким чертовски крутым игроком этот парень был. Спасибо за вдохновение, друг», — подписал снимок Дрейпер.

Напомним, Джек Дрейпер снялся с «Мастерсов» в Мадриде и Риме, а также пропустит «Ролан Гаррос» — 2026 из-за травмы.

32-летний Доминик Тим завершил карьеру в октябре 2024 года на домашнем турнире в Вене. Доминик Тим — финалист трёх турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 2018 и 2019, Australian Open — 2020). Всего австриец выиграл 17 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.